Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram que Michel Teló se despediu do também artista brasileiro Parrerito.

O cantor morreu na noite de domingo, 13 de setembro, após complicações provocadas pelo novo coronavírus. Tinha 67 anos.

"Descanse em paz, Parrerito! Obrigado por esse legado lindo na música sertaneja. Sentiremos saudade! Tivemos a honra de homenagear o Trio Parada Dura no Bem Sertanejo do Fantástico. Um registro que ficará pra sempre guardado no coração", escreveu Michel Teló.

De acordo com a imprensa brasileira, Parrerito foi diagnosticado com Covid-19 no dia 29 de agosto, quando foi internado. Três dias depois, foi levado para os cuidados intensivos em estado grave e acabou por morreu este domingo.

