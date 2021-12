O confinamento foi para muitas pessoas um período particularmente custoso e desafiante, mas Michael Sheen não partilha desta experiência. Para o ator, de 52 anos, acabou por ser um momento familiar bastante feliz.

Em entrevista ao The Independent, o artista contou que gostou de estar em isolamento porque teve mais tempo para se dedicar à filha mais nova, de dois anos, fruto da relação com Anna Lundberg.

"Não houve distrações. Tivemos que aproveitar esse período muito especial com aquela criaturinha que havia entrado nas nossas vidas", disse, acrescentando que o casal gostava de dar caminhadas com a pequena Lyra quando o bom tempo assim o permitia.

Vale referir que a família vive no sul do País de Gales. Michael Sheen é ainda pai de Lily, de 22 anos, que nasceu da relação passada com Kate Beckinsale.

