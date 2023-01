Foi o advogado do guitarrista Michael Lockwood, Joe Yanny, quem falou em nome do artista após a morte de Lisa Marie Presley.

Ao The Post, disse que o "seu mundo ficou de cabeça para baixo". O artista está "com as suas duas filhas" - as gémeas Harper e Finley, de 14 anos, fruto do casamento terminado com Lisa Marie Presley.

"O Michael esperava uma recuperação rápida e completa porque as filhas precisavam dela. É muito triste que não tenha sido assim", acrescentou.

De recordar que Michael Lockwood esteve casado com Lisa Marie Presley entre 2006 e 2016. Têm duas filhas em comum. Lisa Marie é ainda mãe de Riley, de 33 anos, fruto do casamento com Danny Keough. O ex-casal também tinha em comum o filho Ben, que morreu em julho de 2020.