Michael Bublé viu o seu nome a ser destacado nas redes sociais, no passado mês de abril, mas não pelos melhores motivos. O cantor foi acusado, por muito internautas, de maltratar a mulher, Luisana Lopilato, após um direto que fez com a mesma.

Na altura, o artista deu uma forte cotovelada à companheira, durante o vídeo, gesto que não passou despercebido, tendo acabado por ser acusado de ser agressivo.

Após as alegações, a companheira de Bublé fez questão de defender o marido nas redes sociais, garantindo que não é vítima de violência doméstica.

Um episódio que voltou a estar em destaque recentemente, com Luisana a revelar que Michael foi ameaçado de morte depois das acusações de maus-tratos.

"Não acreditarias na quantidade de pessoas que me enviaram fotografias com armas a dizer que matariam o Mike quando ele chegasse à Argentina", contou Luisana em entrevista ao programa 'Intrusos'.

A atriz disse ainda que entre as imagens podiam ver-se "facas", "pessoas a rir-se e a dizer que iam cortar-lhe os dedos, ou que iam espancá-lo".

Luisana Lopilato confessou que as mensagens a deixaram "com medo" e que ainda está "um pouco assustada".

"Não é agradável receber ameaças de morte. Houve muitas. As mensagens positivas que recebemos foram mais, mas estou preocupada com a minha família. Sofri muito com o que aconteceu", acrescentou, defendendo de novo o marido das acusações.

