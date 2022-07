Michael Bublé não conseguiu conter a emoção ao ser surpreendido pelo filho, Noah, de oito anos, que tocou ao piano uma das suas músicas, 'I'll Never Not Love You'.

No vídeo que publicou nas redes sociais, Michael Bublé aparece a cantar (muito emocionado) junto do filho, que toca piano. Junto das imagens, o cantor explicou que o filho o surpreendeu enquanto estava em digressão.

"Ele trabalhou muito para aprender esta música. Tão orgulhoso do meu rapaz", acrescentou, destacando o talento do menino, de oito anos.

De recordar que além de Noah, Michael Bublé é também pai de Elias, de seis anos, e Vida, de três. O cantor e a mulher, Luisana Lopilato, estão neste momento a aguardar a chegada do quarto filho.

