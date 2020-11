Michael B. Jordan parece ter um novo amor. A modelo Lori Harvey, filha do apresentador Steve Harvey, é apontada como a nova dona do coração do ator depois de ter sido divulgada uma imagem da dupla.

A imagem captada por um paparazzi mostra-os a sair de um avião que voou de Los Angeles para Atlanta, algo que chamou a atenção dos fãs.

O rumor do novo romance surge poucos meses depois da modelo terminar o namoro com o rapper Future.

