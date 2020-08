Mia Rose partilhou, na manhã deste domingo, alguns pormenores do quarto do filho, Mateus, de dois anos, naquela que se pensa ser a nova casa da cantora.

A decoração, em tons pastel e pautada de vários elementos de animação, deixou os seguidores enternecidos - como fica notório pelas reações na caixa de comentários.

Recorde-se que Mia Rose anunciou no início de julho a separação de Miguel Cristovinho, com quem subiu ao altar em setembro de 2017. O casal divide agora a guarda do pequeno Mateus.

