Mia Rose partilhou um vídeo na sua conta de TikTok no qual fez uma rara declaração sobre o divórcio de Miguel Cristovinho, que aconteceu em julho de 2020, após quase três anos de casamento.

A artista elogia Miley Cyrus pela sua nova música 'Flowers', no qual a cantora envia uma série de indiretas ao ex-marido, Liam Hemsworth.

"A razão pela qual me identifico tanto com a Miley Cyrus e pelo que ela está a passar agora é porque eu passei mais ou menos pela mesma coisa quando me divorciei. E o facto dela usar a música para lidar com os sentimentos dela e para processar o divórcio toca-me, porque eu fiz a mesma coisa", refere Mia.

"O meu divórcio foi há dois anos e nunca falei sobre isso. Não falei abertamente porque não acho que seja uma coisa que faça sentido discutir, mas gosto de ter a possibilidade de escrever sobre isso, ter a capacidade e a liberdade de me expressar através das minhas músicas", completa.

Vale recordar que Mia e o músico dos D.A.M.A têm um filho em comum, o pequeno Mateus.

Veja o vídeo na galeria.

