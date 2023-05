Mia Rose acabou por ter de ir ao hospital por causa de uma forte dor que sentia "debaixo das costelas". Esta informação foi destacada pela própria nas stories da sua página de Instagram.

“E pronto… Em vez de ir ao ginásio, vou ao hospital. Acordei às 3 da manhã com uma dor espetacular debaixo das costelas, do lado direito, e quase que não consigo respirar…", começou por escrever.

"Não há de ser nada, mas não vou deixar que isso me estrague o dia. Por isso, vou vestir a roupa de ginásio à mesma (sabendo que não vou) e vou ter um dia espetacular! Já dou notícias", acrescentou.



© Instagram

Pouco tempo depois, as notícias chegaram com uma fotografia do seu pulso com uma pulseira do hospital. "Resultado final: costochondritis", revelou.



© Instagram

