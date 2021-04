Mia Farrow decidiu falar abertamente sobre a morte de três filhos, Tam, Lark e Thaddeus. A atriz de 76 anos respondeu - através da sua conta de Twitter - aos rumores que têm vindo a circular na internet em relação ao assunto.

"Como mãe de 14 filhos, a minha família é tudo para mim. Enquanto eu escolhi uma profissão que me levou à exposição pública, a maioria dos meus filhos preferiram manter a sua vida privada", afirmou esta quarta-feira, dia 31 de março.

Mia explica que é muito seletiva quanto ao que partilha nas redes sociais sobre os filhos, mas que agora se viu obrigada a explicar-se.

"A minha amada filha Tam morreu aos 17 anos de uma overdose acidental devido às horríveis dores de cabeça que sofria e à doença que tinha no coração", nota.

Já quanto a Lark, que morreu em 2008, é descrita pela artista como "uma mulher extraordinária, uma filha maravilhosa, assim como irmã, parceira e mãe".

"Ela morreu aos 35 anos de complicações relacionadas com o VIH/SIDA, que contraiu de um parceiro antigo. Apesar da doença, ela teve uma vida de amor com os filhos dela e o companheiro. Sucumbiu à doença e morreu de repente no hospital no Natal nos braços do companheiro", relata.

Por fim, em relação a Thaddeus, Farrow revela que aos 29 anos de idade este decidiu acabar com a própria vida, depois de ter visto um relacionamento a terminar repentinamente.

Note-se que os rumores surgiram depois do documentário da HBO - 'Allen v. Farrow'.

"Estas são tragédias inexplicáveis. Quaisquer especulações acerca das suas mortes são uma falta de respeito para com as suas vidas, as dos filhos e dos entes queridos", nota.

Leia Também: As regras que a mulher de Justin Bieber colocou nas redes sociais

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535