As diversas plataformas de redes sociais já fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas em todo o mundo. Contudo, também estas ferramentas têm o seu lado menos bom. A pensar nisto, Hailey Bieber, mulher de Justin Bieber, colocou um regra a si mesma: apenas usar as redes sociais aos fins de semana.

A modelo de 24 anos revelou que não faz publicações no Instagram entre segunda-feira e sexta-feira de forma a estabelecer um limite e assim prezar pela sua saúde mental.

Desde que deu o nó com Justin Bieber em 2018, que a manequim tem vindo a ser alvo de ataques, algo que a levou a retirar do seu telemóvel o Twitter, por exemplo.

"Acho que se estás a passar por uma situação onde tantas pessoas estão a perseguir-te com a mesma coisa, isso começa a mexer com a tua cabeça. Começas a questionar tudo e é do género, 'há alguma coisa que eu não esteja a ver que eles vejam? Se calhar têm razão'. Cheguei a um ponto em que pensei que estava a delirar", afirmou em declaração à médica Jessica Clemons.

Outra das medidas que Hailey tomou foi ter desativado os comentários no Instagram para aquelas pessoa que ela não segue. "Agora, quando eu olho para os comentários sei que vão ser de pessoas que eu conheço, que vão ser positivos e encorajadores", completou.

