Rita Pereira começou a semana com uma peripécia em casa. Como contou nas redes sociais, metade do seu closet 'desabou' por não aguentar com o excesso de roupa.

"Metade do meu closet simplesmente CAIU. Quem me manda comprar chariots baratos?", escreveu na legenda de um vídeo em que mostra o estado da divisão.

Espreite no vídeo da galeria.

Leia Também: Rita Pereira conta a sua história de amor por cavalos