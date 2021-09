A ex-mulher do príncipe André, Sarah Ferguson, referiu esta semana que ainda honra os votos que fez no seu casamento, mesmo já tendo passado 15 anos desde que ambos se divorciaram.

"Eu assumi um compromisso que sempre honrarei", disse Ferguson, de 61 anos, ao Polsat News numa viagem à Polónia no âmbito de um projeto solidário.

"Quando assumes esse compromisso, decides casar com um príncipe - e eu apaixonei-me por ele", explicou a duquesa de York que ainda vive próxima do ex-marido no Royal Lodge, em Windsor.

"Mantive esse compromisso, independentemente de tudo. As pessoas dizem: tu divorciaste-te. Estou divorciada, não divorciada... não sabem como me sinto", explicou.

"O divórcio é uma coisa, mas o meu coração é o meu juramento, a minha obrigação", completou.

Recorde-se que Ferguson e o príncipe separaram-se em 1996, depois de terem surgido rumores de alegados casos extraconjugais do filho da rainha Isabel II.

Apesar disto, Sarah tem sido uma voz defensora do anterior companheiro, mesmo com o escândalo sexual em que está agora envolvido.

