Apesar das recentes polémicas em que se viu envolvido por causa das declarações que fez em relação à família real, o príncipe Harry não mudou de ideias quanto à sua presença num evento de homenagem à mãe, a princesa Diana.

O duque de Sussex irá marcar presença no evento - onde será inaugurada uma estátua de Lady Di -, no dia 1 de julho no Palácio de Kensington, em Londres. Este é o dia em que Diana de Gales completaria 60 anos se ainda estivesse viva.

"Ninguém vai dizer ao Harry para não vir, mas como é que irá encarar a família?", referiu uma fonte ao Page Six, recordando a entrevista que Harry deu onde acusou o pai de lhe ter transmitido "dor e sofrimento" ao longo do seu crescimento.

"Disseram-nos que o Harry vem à mesma, mas no que é que vai dar? Vai apenas aparecer de repente sem ter aparecido antes?", questiona.

Uma outra fonte notou ainda que as coisas entre Harry e o irmão, o príncipe William, têm estado muito más desde o 'Megxit'. A entrevista que o duque de Sussex deu a Oprah Winfrey, juntamente com a mulher, Meghan Markle, veio a piorar ainda mais o ambiente entre ambos.

