Após ter passado a Passagem de Ano com o namorado, Guillaume Lalung, no México, Rita Pereira regressou a Portugal com as energias renovadas.

E depois de vários de descanso, a atriz fez questão de voltar aos treinos, como revelou nas redes sociais.

Mesmo estando sem vontade e com gripe, nada fez parar a figura pública.

"Primeiro treino do ano!!! Vontade ZERO!!! Como ainda estou com uma mega gripe custou ainda mais, mas acho que, quando estou doente, o ginásio ajuda a curar mais rápido", disse na legenda das imagens que publicou na sua conta do Instagram, onde destaca o seu treino.

