Seis meses depois de contrair o novo coronavírus, Emma Samms ainda não conseguiu livrar-se de alguns dos sintomas.

Na próxima edição da revista Cotswold Life, a atriz falou sobre a sua experiência em relação à Covid-19.

De acordo com o Sunday Times, Emma, de 59 anos, testou positivo para a Covid-19 em março, mas nunca precisou de ser internada no hospital. No entanto, a fadiga é um dos sintomas da doença que permanece.

A atriz britânica explicou que atividades como jardinagem ou conversar com alguém ao telefone durante alguns minutos podem deixá-la exausta ao ponto de ter de se deitar. "Este nível de fadiga que induz ao pânico tem sido surpreendente e extremamente comprometedor", disse, mostrando-se, ainda assim, esperançosa com uma total recuperação.

