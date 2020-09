Depois de ter lutado contra a Covid-19 há cerca de seis meses, Tom Hanks está de volta ao trabalho. O ator vai retomar em breve as filmagens de 'Elvis Presley Biopic' e até já regressou a Austrália.

Esta quarta-feira, 9 de setembro, Baz Luhrmann confirmou que o ator voltou a Queensland para dar continuidade às filmagens do filme biográfico de Elvis Presley. Informações que foram adiantadas em comunicado à Variety.

Baz explicou que Tom está neste momento de quarentena, durante as próximas duas semanas, após a viagem, para poder depois voltar a juntar-se à equipa.

Recorde-se que o ator estava a gravar o filme, em março, na Austrália, quando testou positivo para a Covid-19. Na altura, a mulher de Tom, Rita Wilson, que estava a seu lado, também testou positivo para o novo coronavírus. No final desse mês, após recuperar do vírus, o casal regressou a casa, aos Estados Unidos. Desde então, ambos têm doado sangue e plasma para pesquisas relacionadas com a Covid-19.

