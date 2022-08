Merche Romero confirmou esta quarta-feira, 17 de agosto, que está apaixonada. A confissão foi feita em direto no programa 'Dois às 10', da TVI.

Depois de comentar uma notícia sobre os boxers do príncipe Harry, Merche disse o seguinte: "Confesso que gosto mais com boxers, mas a pessoa com quem eu estou gosta mais de cuecas".

Logo de seguida, Cláudio Ramos 'disparou' mais perguntas: "Mas é novo no teu coração? Nós conhecemo-lo?", ao que a DJ respondeu "é mais ou menos novo".

Questionada sobre se está feliz, Merche foi perentória: "Estou, não se nota?".

