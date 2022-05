Bárbara Norton de Matos não podia estar mais feliz com os resultados de uma intervenção estética que fez ao rosto. A atriz, de 42, diminuiu as rugas junto aos olhos, mais conhecida como 'pés de galinha'.

"Resultado final da minha pequena intervenção cirúrgica! No dia em que fiz a operação à minha diastase abdominal (ou seja tirar aquela barriga que não sai nem por nada depois de duas gravidezes) aproveitei e melhorei os meus olhos, tirei o excesso de pele que tinha na pálpebra (já nem conseguia fazer eyeliner)", informa.

"Podem ver a diferença do antes e depois. Fiquei mesmo feliz com o resultado", nota, afirmando que se sente "renovado e com menos anos".

