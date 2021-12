A participação do príncipe William na série sobre saúde mental 'Time to Walk' ficou marcada por um pequeno tributo ao seu avô, príncipe Filipe, que morreu em abril deste ano, aos 99 anos.

Questionado sobre as memórias natalícias que guarda da infância, William lembrou com alguma graça uma característica do avô.

"Tenho uma forte memória de andar por aqui e o meu avô costumava andar tão rápido que havia grandes espaços entre todos nós. E nós atrás [dele] com pernas pequenas a tentar acompanhar", recordou.

"Sabe, com o tempo, começamos a ficar mais apegados a esses momentos e memórias do passado", rematou.

Vale referir que a família real britânica tem a tradição de passar o Natal em Sandringham. No ano passado, devido às medidas de combate à Covid-19, os membros da realeza dividiram-se entre várias residências, mas este ano tudo indica que vão retomar a tradição.

