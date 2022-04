A família real britânica está "cansada" da novela criada à volta do príncipe Harry, no entanto, os membros decidiram ignorar o assunto em prol do aniversário da rainha Isabel II, comemorado esta quinta-feira, 21 de abril.

Conforme refere o tabloide britânico Daily Mail, Harry voltou a causar 'estragos' ao referir numa entrevista esta semana que queria certificar-se que a monarca "estava protegida e rodeada das pessoas certas".

Imediatamente, como seria de esperar, começou a questionar-se quem seriam as pessoas a que o filho mais novo do príncipe Carlos e da princesa Diana estaria a referir-se.

Note-se que a monarca britânica celebrou as 96 primaveras em Sandrigham, numa propriedade onde o marido, o príncipe Filipe (que morreu no ano passado) passou os últimos anos de vida.

