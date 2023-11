O conflito entre Israel e o Hamas está no centro de algumas das mais recentes polémicas ocorridas em Hollywood. Melissa Barrera, que iria fazer parte do elenco do filme 'Scream 7', foi demitida pela produtora Spyglass depois de ter defendido a Palestina nas redes sociais.

Mais tarde, e devido a todo o aparato mediático que a decisão causou, a produtora emitiu um comunicado no qual esclareceu que a demissão de Barrera se deve ao facto de esta ter "incitado ao ódio", sublinhando até que tem "tolerância zero" em relação ao "antissemitismo".

Melissa Barrera já reagiu publicamente a esta nota, recorrendo ao Instagram para o efeito. "Em primeiro lugar, condeno o antissemitismo e a islamofobia. Condeno o ódio e o preconceito de qualquer tipo contra qualquer grupo de pessoas", começou por escrever.

"Como latina, uma mexicana orgulhosa, sinto a responsabilidade de ter uma plataforma que me permite o privilégio de ser ouvida e, por isso, tenho tentado usá-la para aumentar a consciencialização sobre questões que me preocupam e para dar a minha voz a quem dela precisa", acrescentou a atriz, que ainda frisou: "Todas as pessoas - independentemente da religião, raça, etnia, género, orientação sexual ou estatuto socioeconómico - merecem direitos humanos iguais, dignidade e, claro, liberdade. Acredito que um grupo de pessoas não são donas da liderança e que nenhuma instituição governamental deve estar acima de qualquer crítica".

© Instagram/Melissa Barrera

Como já lhe demos conta anteriormente, Tom Cruise evitou recentemente a demissão da sua agente, depois de esta ter feito uma partilha pró-palestina nas redes sociais. A empresa CAA ordenou a demissão de Maha Dakhil que, depois de um ultimato feito pelo ator, foi readmitida.

