Tom Cruise fez um ultimato à empresa em que a sua agente trabalha, impedindo dessa forma a sua demissão. O início de toda a polémica deveu-se aos comentários que Maha Dakhil fez em defesa da Palestina, no âmbito do conflito entre Israel e o Hamas.

"O que parte mais o coração do que ter que testemunhar um genocídio? Testemunhar o negacionismo de que está a acontecer um genocídio", escreveu a agente na rede social Instagram, para desagrado da CAA, a empresa para a qual Maha trabalha.

A revista Variety conta que Tom Cruise deslocou-se mesmo até à agência para mostrar o seu apoio a Maha Dakhil e assim conseguiu evitar a demissão, não se sabendo ao certo o que foi dito pelo ator na reunião em causa.

Importa sublinhar que esta situação acontece numa altura em que os posicionamentos pró-Palestina estão a ser encarados de forma negativa em Hollywood.

A atriz Melissa Barrera, por exemplo, foi afastada da produção do filme 'Scream 7' por ter publicado nas redes sociais comentários contra a postura de Israel, o que também aconteceu com a artista Susan Sarandon, que chegou até a perder o contrato com a agência com a qual trabalha pelo mesmo motivo.