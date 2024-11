Kris Jenner completa 69 anos esta terça-feira, dia 5 de novembro, e as filhas não deixaram passar a data nas redes sociais.

"Parabéns à rainha do nosso mundo, Kris Jenner! Estou mais do que grata pelo amor e apoio que mostras a cada filho. Não tem comparação e tenho tanta sorte por poder experenciar amor verdadeiramente incondicional como este. Amo-te tanto e celebro-te hoje e todos os dias", escreveu Kim Kardashian na legenda de uma fotografia em que surge, bebé, no colo da mãe, publicada sua conta de Instagram.

"A cantar a plenos pulmões 'Parabéns, mamã'! Não há palavras que captem o que significas para mim, mas vou tentar porque mereces saber. Desde o primeiro dia que tens sido o meu mundo, o meu porto de abrigo, a minha maior fonte de amor (com o papá). Mamã, sem ti não há nada. És tudo para mim e muito mais! Ensinaste-me tanto", lê-se na conta de Instagram de Khloé Kardashian, numa publicação que conta com 20 momentos marcantes na vida da mãe e filha (e também com os netos).

