Melânia Gomes fez esta segunda-feira, dia 30 de outubro, uma publicação onde relatou o reencontro com Noémia Costa, 20 anos depois de com ela se ter estreado como atriz.

Na legenda de um divertido vídeo de ambas, Melânia deixou uma bonita declaração que terminou com um agradecimento à colega de profissão.

"Quando gravei com a Noémia o 'Hell’s Kitchen' achei graça, porque estava a reencontrá-la 20 anos depois de me ter estreado como atriz com ela e também por escolha dela, no Teatro Maria Vitória no Parque Mayer. Mas quando soube que íamos estar juntas no 'Papel Principal' e acima de tudo íamos fazer 'A Casa da Aurora', eu no papel de filha dela, então achei mesmo que só podia ser coisa do destino... Nada na vida é por acaso e eu não podia estar mais feliz. Obrigada, Noémia", pode ler-se na publicação em causa. Ora veja:

Leia Também: Melânia Gomes 'celebra aniversário' nos Globos de Ouro