"'A minha do meio' faz hoje 95 anos e eu andei o dia todo com um nó na barriga", é desta forma que Melânia Gomes dá início a um longo desabafo onde, à distância e com saudade, assinala o aniversário de uma das pessoas mais importantes da sua vida: a tia Silvina.

"Não pude fazer-lhe as surpresas do costume, como aparecer à porta e estar a falar com ela ao telemóvel, como se estivesse em Lisboa... Nem qualquer outra surpresa, para segurança de todos... Fui apenas a primeira a telefonar hoje, para lhe dar os parabéns", escreve.

"Hoje e todos os dias, porque se há alguém que merece os parabéns, é ela! Por ter vivido para ajudar a família e nunca ter tido a sua própria família, por acreditar que nenhum homem estaria disposto a isso. Por ter cuidado dos pais até ao fim, das irmãs viúvas, dos sobrinhos como se fossem filhos, das casas, de tudo", continua.

Por fim, o agradecimento pela grande importância que Silvina teve na vida de Melânia: "Parabéns, tia Silvina, mas acima de tudo OBRIGADA! Obrigada por seres também minha mãe, parte do meu coração e de quem eu sou! Obrigada pela paciência, pelo carinho, amor, educação, valores e gargalhadas! Meu Deus... Eu choro a rir com ela, ninguém imagina! E mesmo aos 95 anos continuas a fazer rir toda a gente, sempre cheia de garra e com esse sorriso de menina no rosto! És a minha inspiração, tia", termina.

