Mel Jordão usou a sua conta no Instagram para mostrar como foi a sua Páscoa.

Numa publicação, a maquilhadora divulgou um conjunto de fotografias nas quais se pode ver a família reunida, assim como a mesa de Páscoa.

Em algumas fotografias é possível ver a filha da maquilhadora, Penélope - fruto do seu casamento com Diogo Piçarra - vestida com uma saia de tule cor-de-rosa, camisola de manga comprida branca e collants da mesma cor. Na cabeça, a menina usa umas orelhas de coelho.

"Páscoa 2024", escreveu Mel na legenda da publicação.

Leia Também: Que amor! Filha de Diogo Piçarra veste-se de sereia em férias no Dubai