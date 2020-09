Sofia da Suécia revelou que nunca deixaria que uma situação como a de 'Megxit' acontecesse no seio da família real. A princesa de 35 anos, que é casada com o príncipe Carl Philip da Suécia, de 41, deu a sua opinião num documentário intitulado 'Princess Sofia: Project Playground'.

Segundo o Royal Central, quando questionada da possibilidade de haver um afastamento da sua parte e do marido, à semelhança do que aconteceu com Harry e Meghan Markle, esta assegurou:

"Não, não mesmo. Acho que encontrei um equilíbrio fantástico e não acho que seria positivo que o fizesse nestes tempos conturbados", defendeu.

"É uma grande vantagem, temos a oportunidade de nos manter em ambos os mundos", notou ainda.

Sofia da Suécia e Meghan Markle têm vários pontos em comum. Sofia, antes de se tornar princesa, era modelo e apresentadora de televisão. Quando entrou para a família real teve de deixar para trás a sua carreira dedicando-se agora a novos projetos de solidariedade.

Sofia e Carl Philip casaram em 2015, após cinco anos de namoro.

