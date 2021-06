Meghan Trainor falou abertamente sobre o nascimento do filho, Riley, o qual não se revelou a experiência mais positiva, pelo contrário.

A cantora de 27 anos deu as boas-vindas ao menino, fruto do seu casamento com Daryl Sabara, numa cesariana ocorrida em fevereiro, momento descrito como "aterrador" pela própria.

"Foi uma dessas histórias de terror em que ele não chorou. Não fez um barulho quando saiu. Eu pensava, 'porque é que ele não está a chorar?'", contou numa entrevista ao programa 'Today'.

A artista descreve que foi "aterrador" quando os médicos lhe disseram que o bebé estava com problemas de respiração.

No entanto, tudo acabou por correr pelo melhor e após cinco dias mãe e filho vieram para casa.

