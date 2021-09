Meghan Trainor deu uma entrevista à revista People onde abordou os desafios por que passou a nível de saúde mental.

Atualmente, a artista está mais feliz que nunca. Ela e o marido, Daryl Sabara, de 29 anos, estão a educar o filho de sete meses, Riley, sendo que entre mãos a Meghan tem a coapresentação do programa 'Top Chef Family Style' e o seu lugar de jurada em 'Clash of the Cover Bands'.

No entanto, nem sempre a sua vida foi assim. Na verdade, Meghan teve de travar uma intensa batalha contra o transtorno de pânico.

Há cinco anos, a estrela lançou o sucesso 'All About That Bass' e embora tenha ganho um Grammy, no seu interior não se sentia bem.

Em dezembro de 2016, nota a publicação, Trainor teve o primeiro ataque de pânico, em direto, no programa da CBS 'This Morning', apresentado por Gayle King.

"Sentia que ia desmaiar ao vivo na televisão. Eu pensava, 'o que está a acontecer? Devo estar a morrer'. Assim que disseram 'corta', saí e estava ofegante à frente de toda a gente", lembra.

"Estava tão envergonhada e pedi desculpas, mas ela [Gayle King] tornou tudo mais fácil para mim. É um anjo na terra", continua.

"Estava num lugar negro. Tinha tudo o que queria - tinha o amor da minha vida - mas mentalmente e fisicamente sentia-me doente", completa, notando que a busca pelo tratamento adequado num terapeuta fez toda a diferença na sua vida.

