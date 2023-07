Meghan Trainor já deu à luz o seu segundo filho. A cantora, de 29 anos, confirmou a novidade através de uma partilha na sua página de Instagram.

Publicando uma série de imagens do bebé recém-nascido, batizado como Barry Bruce Trainor, a artista mostrou-se numa bolha de amor.

"No dia 1 de julho (no 7.º aniversário do nosso primeiro encontro) o mundo deu as boas-vindas ao Barry Bruce Trainor", refere na publicação, notando que o nascimento aconteceu via cesariana.

"Obrigada a todos os médicos e enfermeiras incríveis que tomaram tão bem conta de nós", completa.

Recorde-se que o bebé é fruto do relacionamento de Meghan com Daryl Sabara. Os dois têm uma filha mais velha, Riley, de dois anos.

Leia Também: Vera Kolodzig recorda tempos difíceis em Londres: "Sentia-me um alien"