Meghan Trainor prepara-se para ser mãe pela segunda vez. A estrela, de 29 anos, está novamente grávida, fruto do seu casamento com Daryl Sabara.

"Que bênção", comentou a cantora em declarações à revista People. "Sinto-me tão grata por poder engravidar. Isto é fantástico. É o meu sonho. Vou a meio - quero quatro filhos", completou.

Vale notar que a artista de 'All About That Bass' e o ator de 'Spy Kids' já são pais de Riley, que completará três anos em fevereiro.

"Tentamos dizer-lhe: 'há um bebé na barriga', mas agora ele aponta para a barriga dele e diz 'bebé'. E nós dizemos: 'não está aí, está na barriga da mamã!'", partilhou ainda Trainor.

Leia Também: Filipa Areosa mostra-se só em sutiã na reta final da gravidez