Meghan Markle tem motivos para celebrar. O processo judicial que foi iniciado pela meia-irmã, Samantha Markle, foi arquivado.

Samantha, filha de Thomas Markle, acusou Meghan de difamação, referindo que esta espalhou "mentiras maliciosas e claramente falsas" na entrevista que deu a Oprah Winfrey em 2021.

Segundo a agência PA, que teve acesso aos documentos de tribunal, a juíza decidiu arquivar o caso, ao referir que Meghan apenas expressou "uma opinião sobre a sua infância e relacionamento com a meia-irmã", sendo que tais declarações não poderiam ser provadas como falsas.

"O tribunal considera que as declarações da arguida não são objetivamente verificadas e sujeitas a provas empíricas", referiu-se.

Vale notar que no início desta semana o príncipe Harry, marido de Meghan Markle, também esteve presente numa audiência em tribunal, em Londres, no âmbito que um processo contra a Associated Newspapers, responsável pelo Daily Mail.

