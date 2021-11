Meghan Markle confessou que não compra nada online sem ter um código de desconto, apesar de ser dona (juntamente com Harry) de uma fortuna avaliada em mais de 100 milhões de euros.

Numa entrevista à coluna financeira de Andrew Ross Sorkin, a duquesa revelou de que maneira tenta poupar dinheiro no seu dia-a-dia.

"Se me tivessem ensinado mais sobre o mercado de ações e me tivesse sido transmitida literacia financeira, a diferença que isso me faria, porque mesmo tendo crescido a colecionar cupões de desconto, isso está enraizado em mim, sendo que o meus valores não mudaram", explica.

Questionada se ainda recorria aos cupões, a ex-atriz explicou: "Bem, não sei se ainda existem cupões, mas nunca comprarei nada online sem encontrar uma promoção ou um código".

Meghan revela que deveria haver um investimento na literacia financeira, sobretudo em relação às mulheres mais jovens, uma vez que tais ensinamentos poderão fazer toda a diferença no futuro.

