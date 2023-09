O príncipe Harry completa 39 anos de vida já esta sexta-feira, dia 15 de setembro, e tudo indica que irá receber das mãos de Meghan Markle um presente muito especial.

De acordo com a OK!, que falou com Tessa Dunlop, especialista em assuntos com a realeza britânica, o casal "tem o hábito de trocar prendas com muito significado".

Tessa lembrou que num dos anos, Meghan ofereceu ao companheiro uma simples fotografia do filho de ambos, o pequeno Archie.

"O Harry sempre deu prendas luxuosas à Meghan, como jóias que chamam à atenção, tal como a pulseira da Cartier que era da mãe, a princesa Diana", fez notar Tessa Dunlop, acrescentando que a duquesa de sussex opta por prendas mais simples e "com significados especiais".

"O aniversário é sempre uma altura muito difícil para o Harry, dado que acontece pouco depois do 31 de agosto, dia em que a mãe morreu. Há muita dor em torno do aniversário, por causa das cerimónias fúnebres da mãe", justificou ainda a especialista.

Tessa acredita que devido ao facto de o príncipe Harry celebrar mais um ano de vida em Düsseldorf, na Alemanha, ainda no decorrer dos Invictus Games, isso fará com Meghan lhe ofereça mais uma prenda especial, à imagem das anteriores.

