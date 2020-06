Meghan Markle foi obrigada a retirar algumas das suas alegações em tribunal, adianta The Sun. De acordo com o jornal britânico, anteriormente, a duquesa de Sussex alegava que a imprensa tinha manipulado o pai, Thomas Markle, para que este fizesse várias revelações de foro privado.

Contudo, estas acusações acabaram por se mostrar "irrelevantes e vagas" em tribunal, pelo que não poderão ser mais usadas em defesa da duquesa de Sussex.

Importa recordar que a mulher do príncipe Harry entrou com um processo depois de excertos de uma carta que enviou ao progenitor terem sido publicadas pelo jornal The Mail on Sunday, em fevereiro de 2019.

Agora, resta esperar pelo veredicto final.

