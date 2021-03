Depois de ter saído vitoriosa na batalha judicial contra a Associated Newspapers, Meghan Markle irá receber um pedido de desculpas por parte da empresa de comunicação social.

De acordo com a imprensa internacional, este pedido será destacado na primeira página do tabloide britânico Mail on Sunday, no domingo, que publicou indevidamente partes de uma carta particular que Meghan enviou ao pai, Thomas Markle.

Uma decisão que foi tomada a 11 de fevereiro pelo tribunal de Londres, que declarou que o Mail on Sunday e o site Mail Online violaram a privacidade de Meghan ao divulgarem partes da carta de cinco páginas em fevereiro de 2019.

Em documentos legais divulgados esta sexta-feira, o juiz Mark Warby ordenou que a Associated publicasse o pedido de desculpas, que também irá estar na página inicial do Mail Online “por um período de uma semana” e vai incluir um link para a sentença oficial e um resumo do tribunal.

Esta ordem judicial chega depois de uma longa audiência que decorreu na terça-feira, onde foi decidido que o editor do Daily Mail e do Mail on Sunday deveria pagar 90% das despesas legais - estimadas em 1,88 milhões de dólares (cerca de 1,50 milhões) - de Meghan para prosseguir com o caso de 18 meses.

Meghan recebeu um “pagamento provisório” inicial de 625 mil dólares (520 mil euros) em custos legais. Uma nova audiência para decidir quanto é que a duquesa vai receber pelo “uso indevido das suas informações privadas” vai decorrer no final de abril ou início de maio.

Vai ainda haver um pequeno julgamento provisoriamente agendado para 29 de outubro para determinar se Jason Knauf, ex-chefe da comunicação do Palácio de Kensington, detém quaisquer direitos sobre os direitos da carta depois de os jornais associados alegarem que Knauf “e/ou a equipa de comunicação do palácio” contribuiu para as notícias.

