Meghan Markle prestou homenagem às vítimas do tiroteio que aconteceu numa escola primária do Texas.

A mulher do príncipe Harry foi vista esta quinta-feira, 26 de maio, a deixar um ramo de flores no memorial que foi construído no Uvalde County Courthouse, perto do local onde o massacre aconteceu.

Tentando passar despercebida, a duquesa de Sussex surgiu com um visual simples, nomeadamente uma t-shirt, jeans e um boné.

Veja as imagens da duquesa na galeria.