Sem maquilhagem, Meghan Markle gravou um vídeo onde se mostra contente depois de ter recebido produtos de Billie Eilish - junto de uma cópia autografada do álbum mais recente da cantora, 'Hit Me Hard and Soft' - que planeava dar a uma jovem, de 15 anos, cuja a casa foi destruída nos incêndios de Los Angeles.

A duquesa de Sussex recordou que conheceu a referida jovem e a mãe da mesma quando visitou uma comunidade que foi afetada pelos incêndios. Na altura, a mãe da jovem contou que a filha tinha perdido uma camisola da Billie Eilish que amava.

Um outro pormenor que também não passou despercebido aos mais atentos foi a homenagem que Meghan Markle fez aos filhos. A mulher do príncipe Harry estava com umas calças de ganga e uma camisola, com gola redonda, e com os nomes dos pequenos Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três, gravados junto do pescoço. Veja na publicação abaixo.