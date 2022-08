Tom Bower, autor do novo livro sobre a realeza britânica: 'Meghan, Harry and the War Between the Windsors', fez novas revelações sobre os duques de Sussex.

Em declarações ao podcast do Mirror 'Pod Save the Queen', o autor revelou uma peripécia que envolveu a esposa de Harry no dia do casamento.

Meghan Markle precisou de ajuda ao sair do carro que a levou à igreja. A duquesa de Sussex ficou com o véu e a cauda do vestido emaranhados, mas nem todos se disponibilizaram para a ajudar a entrar na igreja 'direitinha'. Há, contudo, uma razão para esta alegada recusa de auxílio.

"Um militar contou-me uma história extraordinária sobre a Meghan, de quando ela chegou ao casamento no Castelo de Windsor naquele dia glorioso de 2018", disse Tom Bower antes de começar a contar o que aconteceu.

O autor pede-nos que recuemos até ao dia da cerimónia. No momento em que Meghan sai do carro é possível perceber que o militar do exército que se encontrava próximo da esposa de Harry não quis ajudá-la a ajeitar o véu e a cauda. "E a razão é que, no dia anterior, no ensaio, ela foi muito rude com ele, então ele pensou 'bem, eu não vou ajudá-la hoje'", relatou Tom Bower.

A história foi contada ao especialista em realeza por um colega do militar em questão e agora citada pelo autor de um dos mais polémicos livros sobre a realeza britânica.

