No meio de toda a aura negativa que a pandemia da Covid-19 instalou em todo o mundo, sobretudo nos Estados Unidos, onde os números são assombrosos, Meghan Markle decidiu olhar para o lado positivo de ter estado em confinamento.

Esta terça-feira, dia 29, fez uma aparição no FORTUNE Most Powerful Women Virtual Summit e mostrou-se radiante com a oportunidade que o isolamento social lhe deu em poder acompanhar de perto do crescimento do filho.

"Para mim, tem sido maravilhoso passar tempo com o meu marido e ver o nosso pequenino crescer, é a isso que temos dado atenção", afirmou.

Recorde-se que Meghan Markle e o príncipe Harry são pais de Archie, de um ano e meio.

A família mudou-se oficialmente para os Estados Unidos em março, depois de se despedirem enquanto membros sénior da família real.

