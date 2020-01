Também foi perturbador o comentário da irmã do primeiro-ministro conservador Boris Johnson, Rachel, no Mail on Sunday em novembro de 2016 de que Meghan era "geneticamente abençoada" e traria um "ADN rico e exótico" para a família "pálida" de Windsor.

Entre a família Windsor, a princesa de Kent usou um broche antigo com a forma da cabeça de um negro, uma joia que lembra o passado colonial e esclavagista, durante uma refeição de Natal com o jovem casal no Palácio de Buckingham em 2017. A princesa então desculpou-se categoricamente.

No entanto, o contra-ataque foi rápido: Priti Patel, ministra do Interior oriunda de uma família de imigrantes, garantiu na segunda-feira à BBC que o racismo não havia tido papel na saída do casal.

Patel disse que "não viu nada do tipo" na cobertura mediática e que neste "grande país (...) pessoas de todas as origens podem progredir nas suas vidas".

Outro tipo de resposta: lembrar que outras mulheres da família real, começando por Lady Diana, também foram vítimas de assédio pelos média, sendo o sexismo o principal argumento.

"Infelizmente, a imprensa usa a raça de Meghan para criticá-la", admitiu na sexta-feira o especialista em etiqueta e editor do Mail on line William Hanson.

Mas apressou-se a acrescentar: "assim como eles (os média) usaram a classe social para rebaixar Catherine", a esposa do príncipe William.

"Toxicidade" dos tablóides

No entanto, os tablóides rapidamente se uniram contra Meghan, batizando-a de sua "duquesa caprichosa" logo após o casamento com Harry.

E o tratamento que lhe deram excedeu em muito a ferocidade reservada a Kate Middleton, agora adornada de todas as virtudes.

Um deles, o The Sun, o mais vendido do país, abriu as suas páginas esta terça-feira a um comentador que rejeitou ferozmente a ideia de que "o Megxit" está ligado ao racismo, sob o título "nenhuma prova de racismo na imprensa".

Tom Slater denuncia uma ideia vinda da "esquerda liberal" que "odeia o Brexit, que odeia o povo e que acabou a amar a partida dos membros da nossa família real".

No outro extremo do espectro, o The Guardian, de centro-esquerda, lamentou, num comentário de Nesrine Malik, que a questão do racismo tem-se imposto sobre uma celebridade, em detrimento do debate sobre a questão dos privilégios.

Sem dar tempo para "debater seriamente a toxicidade única da cultura dos tablóides" ou a "guinada à direita da nossa cultura política e dos sucessivos governos conservadores que sempre jogaram a favor da rejeição da imigração".