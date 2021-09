Meghan Marke ainda agora chegou a Nova Iorque, mas já está a dar que falar na imprensa britânica - não pelos melhores motivos, leia-se.

Em causa estão os visuais que ex-atriz, de 40 anos, tem escolhido para usar, neste caso, os seus casacos.

O jornal Daily Mail adianta que a mulher do príncipe Harry "deverá ter ignorado as previsões do tempo" antes de ter embarcado para a 'Big Apple'. Isto porque no seu primeiro dia apareceu com dois casacos considerados demasiado quentes para o dia que se fez sentir em Nova Iorque.

Primeiro tratou-se de um sobretudo camel e depois um preto. Roupa mais quente para um dia em que se fizeram sentir 27 graus em Nova Iorque com uma humidade acima dos 70%, evidencia a publicação.

Tendo isto em conta, só se poderá concluir que a duquesa de Sussex é uma pessoa friorenta...

