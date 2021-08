O relacionamento de Meghan Markle e Kate Middleton tem vindo a evoluir a cada momento que passa. Segundo a imprensa internacional, ambas as duquesas já estão a considerar trabalhar juntas num conteúdo para a Netflix.

A mulher do príncipe Harry, de 40 anos, terá entrado em contacto com a cunhada, de 39, de forma a discutir o projeto baseado no trabalho solidário desenvolvido por Kate.

"A Meghan tem vindo a falar com ela sobre a participação num projeto na Netflix, um documentário que irá evidenciar o trabalho solidário da Kate e o grande impacto que tem feito enquanto filantropa", notou uma fonte à revista Us Weekly. "A Kate está muito lisonjeada, é tudo muito positivo entre elas", completou.

