O príncipe Harry e Meghan Markle estão de olho numa mansão que custa 13 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de euros. A propriedade situa-se em Los Angeles, perto da casa de Tom Hanks e Ben Affleck.

A habitação, que conta com seis quartos, fica perto do bairro de Pacific Palisades e tem ainda um anexo, como o casal pretende para que a mãe de Meghan, Doria, possa viver com a família.

A luxuosa mansão conta também com uma piscina, uma sala de cinema, um grande jardim e vista para o mar, como destaca o Daily Mail.

