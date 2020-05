Em casa de Meghan Markle e do príncipe Harry hoje é um dia muito especial. Foi há dois anos, num sábado, no dia 19 de maio de 2018, que os duques de Sussex deram o nó.

Foi na Saint George's Chapel, que é o principal local de culto religioso do Castelo de Windsor, no Reino Unido, que decorreu a cerimónia.

Milhares de pessoas aguardaram ansiosamente nas ruas de Windsor para assistir de perto ao casamento real, desde a chegada do noivo com o padrinho, o príncipe William, até poderem ver o primeiro vislumbre do vestido de noiva de Meghan, da marca Givenchy.

Como seria de esperar, o casamento contou com a presença dos membros da família real britânica, entre eles a rainha Isabel II e o marido, duque de Edimburgo, o príncipe Carlos e a duquesa de Cornualha, e a duquesa de de Cambridge - tendo sido na altura a primeira aparição pública de Kate Middleton três semanas depois de ter sido mãe pela terceira vez, do pequeno Louis.

A lista de convidados contou também com nomes de algumas estrelas conhecidas mundialmente, como o casal George e Amal Clooney, ou o casal David e Victoria Beckham.

Quase um ano depois do casamento, Meghan e Harry deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, o pequeno Archie Harrison Mountbatten-Windsor, que completou um ano de vida no passado dia 6 de maio.

Atualmente, o casal e o bebé vivem em Los Angeles, depois de terem anunciado que iriam afastar-se do núcleo sénior da realeza britânica.

