Depois do anúncio que o príncipe Harry e Meghan Markle fizeram esta semana têm sido várias as reações ao desejo do casal em afastar-se da realeza britânica e tornar-se independente a nível financeiro.

Contudo, e apesar do que possa acontecer, os duques de Sussex já têm uma série de novas oportunidades por onde podem enveredar.

Conforme nota a imprensa internacional, Meghan foi convidada para participar num reality show - 'Real Housewives of Beverly Hills' - pelo seu produtor, Andy Bravo.

"Convite está aberto para a duquesa se juntar ao elenco de #RHOBH", escreveu Bravo.

Importa realçar que numa entrevista dada em 2016, a ex-atriz referiu que costumava ver o reality show classificando isto como o seu 'guilty pleasure'.

