Ao contrário de Kate Middleton e do príncipe William que apresentaram os seus três filhos ao mundo após o seu nascimento, o príncipe Harry e Meghan Markle optaram por uma abordagem diferente.

Depois de Meghan ter dado à luz Archie, o seu filho mais velho, a 17 de maio de 2019, os duques de Sussex decidiram regressar de imediato a casa.

Dois dias depois, apresentaram o bebé ao mundo para um número muito reduzido de jornalistas na Capela de São Jorge, Castelo de Windsor.

Logo de seguida, o certificado de nascimento de Archie tornou-se público, como é habitual com os membros da realeza. Ora, foi aqui que os admiradores da monarquia perceberam que Meghan tinha sido considerada como "Princesa do Reino Unido" em relação à sua ocupação profissional.

Segundo o jornal The Sun, quando Meghan juntou-se à realeza em 2018 foi-lhe concedido o título de duquesa de Sussex, daí a confusão. Contudo, a publicação nota que Markle podia tecnicamente se intitular de princesa, uma vez que quando casou com Harry adquiriu a versão feminina do titulo do marido, que é príncipe Henry de Gales.

