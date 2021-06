Meghan Markle agradeceu a todas as pessoas que a apoiaram depois do seu livro infantil ter entrado na lista dos mais vendidos do New York Times.

Para a duquesa de Sussex, a sua história - que fala do relacionamento entre pai e filho - mostra "um outro lado da masculinidade".

Markle, de 39 anos, afirmou que se sentiu "encorajada ao ver que temas universais como o amor, a representação e a inclusividade estão presentes em diversas comunidades".

"Do mesmo modo, para mostrar um outro lado da masculinidade - aquele ligado ao contacto, à emoção, à delicadeza -, modelar um mundo que tantos gostariam de ver para os seus filhos e filhas", afirmou numa mensagem que deixou no website da fundação criada por ela e por Harry, a Archwell.

"Obrigada por me apoiarem neste projeto especial", completou.

Note-se que o livro de Meghan, intitulado 'The Bench' ('O Banco', em português), tornou-se o mais vendido na lista da New York Times em literatura infantil.

