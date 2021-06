O parto de Meghan Markle estava marcado para a próxima semana, noticia o jornal The Sun. A mulher do príncipe Harry era para dar à luz precisamente no dia em que o príncipe Filipe, avô de Harry, completaria 100 anos caso ainda estivesse vivo.

Contudo, quis o destino que Lilibet Diana nascesse mais cedo e viesse ao mundo no dia 4 de junho, tal como este domingo acabou por ser informado.

Recorde-se que o duque de Edimburgo, marido da rainha Isabel II, morreu no passado dia 9 de abril.

Leia Também: A bonita história que inspirou o nome da filha de Harry e Meghan Markle

Leia Também: Nasceu a filha de Harry e Meghan. Bem-vinda, Lilibet Diana